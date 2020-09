Atelier național de poezie „Serile la Brădiceni” In acest an, cea de-a XXIV–a ediție a Atelierului național de poezie „Serile la Bradiceni” se va desfașura in perioada 6-8 septembrie, online. Atelierul național de poezie a fost propus și inițiat de managerul CJCPCT Gorj, Ion Cepoi, in 1997. Manifestarea a crescut de la an la an și a reușit sa adune in comuna Peștișani zeci de scriitori și iubitori de poezie. Recitalurile poetice susținute in cele doua zile de toamna la umbra batrinului stejar au facut ca iubitorii de poezie sa revina in fiecare an. Atelierul dedicat poeziei se va organiza din pacate online anul acesta, in contextul crizei generate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

