- Presedintele american Joe Biden deplange marti seara, intr-o conferinta de presa, la Casa Alba, faptul ca ”1.000 de civili au fost masacrati in Israel”, relateaza AFP. Atacurile miscarii islamiste palestiniene Hamas impotriva Israelului reprezinta ”raul in stare pura”, denunta el. ”Brutalitatea Hamasului…

- Casa Alba a fost iluminata luni seara in culorile drapelului israelian, in semn de susținere pentru statul evreu, dupa escaladarea conflictului israeliano-palestinian. Președintele SUA, Joe Biden, a postat o fotografie in acest sens pe rețeaua de socializare X (fostul Twitter). "Astazi, America declara…

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin" Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Biden a avertizat „orice alta parte ostila Israelului" sa nu incerce sa profite de criza provocata de Hamas.Joe Biden…

- Presedintele american Joe Biden a denuntat miercuri „atmosfera otravita” a vietii politice din Statele Unite, la o zi dupa demiterea fara precedent a presedintelui Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, si in timp ce paralizia bugetara a statului federal a fost evitata la limita saptamana trecuta,…

- Primele tancuri americane Abrams au sosit in Ucraina, a anuntat luni presedintele Volodimir Zelenski, salutand o „veste buna”, relateaza AFP. Tancurile „Abrams sunt deja in Ucraina si se pregatesc sa ne intareasca brigazile”, a precizat Zelenski pe Telegram, fara a oferi alte detalii. Livrarea acestor…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte marti crearea unui nou monument national in memoria lui Emmett Till, un adolescent de culoare victima a unui asasinat rasist in 1955 si care a devenit o figura postuma in miscarea pentru drepturile civile, a anuntat luni Casa Alba, transmite AFP. Acest…

- Casa Alba a creat un nou birou pentru pregatire si raspuns la potentiale pandemii si care va fi condus de Paul Friedrichs, chirurg militar si general-maior in rezerva al Fortelor Aeriene, relateaza Reuters. Noul Birou de Politica de Pregatire si Raspuns pentru Pandemie va prelua si atributiile actualelor…