- Fortele israeliene au continuat campania de atacuri aeriene impotriva Fasiei Gaza, in conditiile in care luptele continua a patra zi. Hamas i-a avertizat pe locuitorii portului israelian Ashkelon sa plece, inaintea unui atac iminent. Ambasada israeliana din SUA a confirmat uciderea a mai mult de 1.000…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP, citata de Agerpres. „De fiecare data cand oamenii nostri vor fi luati tina fara avertisment,…

- Cum arata situatia in spitalele din Israel, dupa atacul Hamas, a relatat, la TVR Info, dr. Herman Tzvika Berkovits, medicul oficial al premierului israelian. Din pacate, spitalele sunt pline de raniți, aproximativ 1.900 de raniți, se apropie deja de 2000 de raniți, aproximativ 350 raniți sunt intr-o…

- Autoritațile din Israel au prezentat noi informații despre urmarile atacului Hamas anunțand ca 70 de israelieni au fost uciși și 985 au fost raniți.Numarul oficial al israelienilor care au fost uciși sambata in timpul atacului Hamas a crescut de la 40 la 70, au anunțat serviciile de urgența din Israel,…

- Ambasada Israelului in Romania anunta, sambata, pe Pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare” si precizeaza ca se vor lua toate nasurile pentru apararea cetatenilor. ”Ne vom apara”, au transmis oficialii ambasadei. ”Anunt de ultama ora. Statul Israel se confrunta…

- Un tanar a fost ucis intr-un atac cu rachete rusești asupra orașului Krivoi Rog, a declarat Oleksandr Vilkul, șeful consiliului de aparare din Krivoi Rog, pe Telegram.Vilkul a precizat ca 74 de persoane au fost ranite in urma atacului, 34 dintre acestea fiind internate in spital și trei in stare…

- Doi copii se numara printre cele noua persoane ranite in atacul cu rachete rusești asupra orașului Dnipro, a declarat guvernatorul local, Serhiy Lysak. Acesta vorbește despre „o noapte dificila” pentru regiune. „In primul rand, atacuri cu rachete pe Dnipro. Noaptea, inamicul și-a continuat teroarea.…

- Razboi in Ucraina. Intre timp, analistii militari sustin ca Ucraina ar putea "ameninta in mod credibil" controlul rus asupra orasului Bahmut, un punct strategic din estul tarii, unde au avut loc lupte intense.Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), un grup de reflectie american, Ucraina…