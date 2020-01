Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, s-a adresat națiunii la ora 18 (ora Romaniei), pentru a face anunțuri legate de reacția SUA la atacul comandat de Iran asupra bazei militare americane din Irak. Acesta a anunțat ca nu dorește sa foloseasca forța impotriva Iranului, dar ca vor fi impuse sancțiuni economice…

- Atacul iranienilor asupra bazelor americane din Irak este condamnat de cancelariile occidentale și NATO. Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a cerut Iranului sa se abțina de la orice violențe, iar președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicita revenirea

- Președintele american Donald Trump a declarat, in cadrul unui discurs susținut miercuri, la Casa Alba, ca nu exista militari americani care au murit in atacul de marți seara al Iranului asupra bazelor americane din Irak, subliniind ca forțele americane sunt pregatite pentru orice, dar ca Iranul pare…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a descris atacul de razbunare al Iranului asupra a doua baze din Irak unde stationeaza militari americani drept "un alt exemplu de escaladare si amplificare a confruntarii", informeaza miercuri dpa si AFP potrivit Agerpres Nu este in interesul nimanui ca violentele…

- Presedintele Consiliului Federatiei Ruse, Valentina Matvienko, a anuntat ca autoritațile ruse pregatesc masuri "in oglinda" dupa ce SUA au introdus sancțiuni impotriva companiilor implicate in construirea gazoductului Nord Stream-2, potrivit RRA.Matvienko a subliniat ca nu doar institutiile…

- Statele Unite au cerut luni guvernului irakian "sa ia masuri" pentru a pune capat atacurilor din Irak impotriva intereselor americane, pe care ele le atribuie Iranului, care devine din ce in ce mai influent in tara in special prin factiuni armate, relateaza France Presse.Ministrul american…

- Ingerinta rusa în alegerile americane reprezinta în continuare un obstacol în calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertisment ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a…

- Rusia a cerut joi ca orice soldat american ramas în Siria sa paraseasca aceasta tara, denuntând totodata SUA drept forta de ocupatie a Siriei devastate de razboi, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. „În ce priveste prezenta soldatilor americani în…