Cel puțin doua explozii au avut loc la Kabul, una la poarta Abbey a aeroportului din Kabul și una in apropierea unui hotel. Cel puțin 60 persoane au murit, inclusiv copii, in atacurile care au avut loc dupa ce SUA și aliații au facut apel la afgani sa paraseasca zona din cauza unei amenințari venite din partea Statului Islamic. Oficialii americani spun ca 12 militari SUA au murit in atentatele sinucigașe. Președintele american Joe Biden a promis intr-o conferința de presa ca va vana pe cei responsabili de atentatele din Afganistan și ca ii va face sa plateasca. Doi kamikaze din grupul jihadist…