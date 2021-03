Atacuri armate în Statele Unite: Cel puțin 8 persoane au fost ucise în mai multe saloane SPA din Atlanta Cel puțin patru persoane au fost ucise și alta a fost ranita, marți, dupa focuri de arma trase intr-un salon de masaj intr-o suburbie din Atlanta, iar alte patru persoane au fost ucise in alte doua saloane SPA din Atlanta.Anchetatorii au transmis ca incearca sa stabileasca daca exista vreo legatura intre atacurile armate. Doua din atacuri au avut loc la spa-urile de peste drum unul de celalalt in nord-estul Atlantei și celalalt se afla in Cherokee, la nord-vest de oraș. Primul salon se afla la o distanța de 30 de mile fața de cele din Cherokee, adica peste 48 de km.Un suspect in incidentul din… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

