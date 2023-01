Atacul Rusiei cu rachete a lovit infrastructura critică din Kiev şi Harkov. Zelenski: „Luptele continuă” Razboiul din Ucraina a ajuns in ziua cu numarul 325. Rusia a continuat sa atace cu rachete care de data aceasta au vizat infrastructura critica din Kiev si orasul Harkov. Jurnalistii Reuters au auzit o serie de explozii la Kiev inainte ca sirena raidului aerian sa sune, ceea ce este foarte neobisnuit. Oficialii le-au spus locuitorilor sa ramana in adaposturi. „Explozii in raionul Dniprovski. Toate agentiile se indreapta la fata locului. Stati in adaposturile voastre!”, a scris primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe aplicatia de mesagerie Telegram. A lovit infrastructura energetica vitala Ucrainei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Rusia a atacat Ucraina cu 45 de drone in total in timpul noptii de sambata spre duminica, a anuntat armata ucraineana in prima zi a noului an, informeaza dpa. Toate dronele de lupta iraniene Shahed-136 – supranumite ‘drone-kamikaze’ – au fost distruse de fortele ucrainene de aparare aeriana,…

- Kievul a petrecut aproape 700 de ore in stare de alerta aeriana in 2022, echivalentul a 29 de zile, a anunțat vineri șeful administrației militare a orașului. De asemenea, capitala Ucrainei a fost lovita de 52 de atacuri aeriene, care au distrus peste 600 de cladiri și au ucis 120 de locuitori. 30 dec.…

- Fortele Aeriene ucrainene denunta joi atacuri ruse "masive" cu rachete de croaziera, in mai multe orase ucrainene, inclusiv la Kiev, iar 90- din orasul Liov (vest) a ramas fara curent in urma atacului, relateaza AFP si BBC News. "Inamicul ataca Ucrana pe mai multe fronturi, cu rachete de croaziera trase…

- Cele mai recente atacuri ale fortelor ruse au lovit, luni dimineata, infrastructura esentiala din interiorul capitalei ucrainene si din jurul acesteia, au anuntat autoritatile ucrainene, care au precizat ca sistemele de aparare aeriana au distrus aproximativ 15 dintre cele 20 de

- Ucraina recurge la intreruperi de urgenta ale curentului pentru a-si reface reteaua electrica dupa atacurile cu rachete rusesti de luni, a declarat presedintele Volodimir Zelenski. Potrivit presedintelui, mai multe regiuni au fost afectate, iar autoritatile locale au avertizat ca aproximativ jumatate…

- Rusia a lansat circa 70 de rachete de croaziera in raidul de miercuri ce a tintit din nou infrastructuri energetice ale Ucrainei, 51 dintre ele fiind doborate de sistemele antiaeriene ale armatei ucrainene, potrivit unui anunt al acesteia din urma pe Telegram, preluat de AFP, relateaza Agerpres.…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell, a subliniat intr-un mesaj postat pe o rețea de socializare ca loviturile cu rachete pe teritoriul Ucrainei, impotriva civililor și infrastructurii civile, cu resturi care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, reprezinta

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, 17 octombrie, ca Romania condamna noile atacuri cu rachete lansate astazi de Rusia spre Ucraina, precizand ca unele rachete au lovit la 1 kilometru distanța de sediul misiunii diplomatice a Romaniei la Kiev. „In aceasta dimineața am ținut legatura…