Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate peste 1.700 de infecții. Ultimul record negativ al infecțiilor cu coronavirus a fost pe 27 august, cand au fost raportate 1.504 cazuri noi. Numarul pacienților internați la ATI este de 460, in creștere fața de luni. Pana astazi, 16 septembrie, pe teritoriul…

- Gigantul informatic Microsoft a dezvaluit joi ca a detectat atacuri cibernetice din Rusia si China care vizau persoane si organizatii politice legate de pregatirile pentru alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP. Hackeri au vizat echipele de campanie ale presedintelui republican Donald Trump…

- Un ofițer de poliție a fost ucis, iar un altul este ranit, dupa un atac terorist cu cuțitul in stațiunea Sousse. Potrivit BBC News, trei agresori au fost impușcați dupa incident, care este descris ca un atac terorist. In 2015, Sousse a fost scena unuia dintre cele mai grave atacuri din Tunisia, cand…

- Daca avem fani Internet Explorer pe aici, avem vești proaste. Microsoft nu va mai asigura suport pentru Internet Explorer 11 incepand din noiembrie 2020. Browserul va fi in continuare disponibil, dar eventuale update și rezolvari ale bug-urilor nu vor mai putea fi facute. Internet Explorer va ajunge…

- TikTok, rețea detinuta de compania chineza ByteDance, ar trebui vanduta inainte de jumatatea lunii septembrie pentru a putea continua sa functioneze in Statele Unite ale Americii, dupa cum a anunțat președintele Donald Trump. „Se va inchide pe 15 septembrie, daca Microsoft sau o alta companie nu va…

- Intr-o declarație emisa duminica, Microsoft recunoaște pentru prima data faptul ca este in discuții cu Byte Dance pentru achiziționarea aplicației TIK-Tok pe teritoriul Statelor Unite. Microsoft spune ca lucreaza alaturi de guvernul american in aceasta achiziție și intenționeaza sa incheie discuțiile,…

- Serviciul de stiri News+, care costa 10 dolari pe luna, primeste acum o componenta audio, prin care utilizatorii pot asculta cele mai noi stiri ca la radio. Disponibila, pentru inceput, doar in Statele Unite, aceasta functie grupeaza intr-un tab nou stiri audio produse de Apple cu acordul publicatiilor.…

- Shurubel: „Am decis ca asta sa fie ultimul meu sezon de radio, și peste o saptamana, cand luam vacanța, o sa inceapa pentru mine o perioada de stat cu mine, de descoperit cine sunt și ce sunt in stare sa fac in drumul spre fericirea mea. De invațat sa ma disciplinez singur, sa ma motivez... View Article