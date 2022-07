Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este capabil din punct de vedere tehnic sa pruduca o bomba nucleara, insa nu a decis deocamdata sa faca acest pas, a declarat duminica un consilier de rang inalt al ayatollahului Ali Khamenei, liderul religios de la Teheran, citat de Reuters.”In cateva zile am reusit sa imbogatim uraniul pana…

- Elon Musk i-a raspuns fostului președinte american Donald Trump dupa ce acesta l-a numit un „artist al vrajelilor”, CEO-ul Tesla și SpaceX afirmand ca republicanul este prea batran sa mai candideze pentru un nou mandat la Casa Alba, relateaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Donald Trump a incercat sa preia volanul unei limuzine prezidentiale, la 6 ianuarie 2021, pentru a se duce la sustinatori de-ai sai care marsaluiau catre Congres, a dezvaluit Cassidy Hutchinson, o fosta colaboratoare de la Casa Alba intr-o audiere in Congres, relateaza AFP.

- Donald Trump stia ca unii dintre sustinatorii sai erau inarmati atunci cand i-a chemat la Capitoliu, pe 6 ianuarie 2021, si apoi a cautat sa se urce la volanul unei masini pentru a li se alatura, potrivit unei marturii facuta marti in fata Congresului, scrie AFP. Cassidy Hutchinson, fost colaborator…

- In primul sau interviu de dupa alegerile prezidentiale, fosta Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a dat de inteles ca nu ar fi exclus sa se intoarca la Casa Alba, in conditiile in care Donald Trump ar putea candida pentru un nou mandat de presedinte in 2024, relateaza CNN.

- Fosta Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a lasat sa se ințeleaga ca s-ar putea intoarce la Casa Alba, in condițiile in care Donald Trump ar putea candida pentru un nou mandat de președinte in 2024, relateaza CNN.

- SUA ofera sprijin nu doar militar, ci și in zona de informații Ucrainei, dar face acest lucru in așa fel incat sa evite acuzația Rusiei ca sunt parte la conflict. Prioritatea este evitarea confruntarii directe dintre SUA și Rusia, scrie cotidianul american Washington Post, citat de site-ul polonez Onet.„Administrația…

- ”Interdictiile permanente ar trebui sa fie extrem de rare si rezervate intr-adevar pentru conturile care sunt boti, sau inselatorii, conturi de spam… Cred ca nu a fost corect sa interzicem Donald Trump. Cred ca a fost o greseala, pentru ca a instrainat o mare parte a tarii si, in cele din urma, nu l-a…