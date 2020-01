Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic ar fi ajuns la un acord cu AC Milan pentru un contract valabil sase luni, cu optiune de prelungire pentru un sezon, anunta presa internationala, potrivit News.ro.Jucatorul de 38 de ani a evoluat ultima data în SUA, la Los Angeles Galaxy, grupare din…

- Atacantul norvegian Erling Haaland, 19 ani, golgeterul lui RB Salzburg in acest sezon, va semna cu Borussia Dortmund in ianuarie. Contract pana in iunie 2025. Intr-o toamna extraordinara, Erling Braut Haaland a atras atenția marilor cluburi continentale. La doar 19 ani și 58 de zile, atacantul norvegian…

- Gareth Bale a ajuns in dizgrația suporterilor echipei Real Madrid, in urma banner-ului afișat la Cardiff, dupa calificarea Tarii Galilor la EURO 2020, iar aventura lui pe Santiago Bernabeu pare ca se apropie de final, potrivit Mediafax.Cel puțin așa susține fostul președinte al gruparii din…

- Gareth Bale a fost acuzat ca și-a sfidat echipa de club, Real Madrid, dupa ce, in urma victoriei obținute cu echipa naționala a Țarii Galilor in fața Ungariei, scor 2-0, atacantul a sarbatorit afișand un steag cu mesajul ”Wales. Golf. Madrid. In aceasta ordine”, potrivit Meidafax.Presa din…

- Atacantul roman Florin Andone a avertizat ca Galatasaray, echipa la care joaca din vara, nu trebuie sa joace pentru un rezultat de egalitate cu Real Madrid, miercuri seara, pe Santiago Bernabeu, in Liga Campionilor la fotbal, deoarece Real Madrid nu inceteaza sa mai fie Real Madrid, in ciuda lipsei…

- Real Madrid il vrea pe atacantul campioanei Angliei, Raheem Sterling, și este pregatita sa faca o oferta importanta gruparii Manchester City. Publicația Sky Sports noteaza ca formația de pe Santiago Bernabeu este gata sa plateasca 81 de milioane de euro (70 de milioane de lire) englezilor, potrivit…

- Desparțirea dintre Gareth Bale (30 de ani) și Real Madrid se va produce in viitorul apropiat, anunța presa din Spania (Marca). Potrivit jurnaliștilor, mijlocașul va fi cedat la fosta sa echipa, Tottenham, pentru un schimb cu Harry Kane (26 de ani), anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a…