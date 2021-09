Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Sri Lanka a atacat mai multe persoane intr-un supermarket din Noua Zeelanda. Atacatorul, care era inspirat de organizația terorista ISIS a apucat sa injunghie 6 oameni, inainte de a fi ucis de catre polițiști. Barbatul, care nu poate fi identificat, ar fi fost inspirat de grupul…

- Atac terorist in Auckland. Atacatorul, impuscat mortal dupa ce a injunghiat sase clienti intr-un mall. A fost alerta maxima, vineri dimineata, in Auckland, Noua Zeelanda, dupa ce un barbat inarmat cu un cutit a patruns intr-un mall si a injunghiat sase persoane inainte sa fie impuscat mortal.…

- Politia neozeelandeza a impuscat mortal, vineri, un barbat care a atacat cu un cutit mai multe persoane intr-un supermarket din metropola Auckland, informeaza Reuters si DPA.Serviciile de ambulanta au declarat ca sase persoane au fost ranite in atac, dintre care trei sunt in stare critica, iar una in…

- Teroristul este din Sri Lanka, a venit in Noua Zeelanda in 2011 și intrat in atenția Poliției privind cazurile de securitate naționala inca din 2016, scrie The Guardian . Un atac care a avut loc la un supermarket din orașul Auckland, Noua Zeelanda, a fost catalogat drept un „atac terorist”, comis de…

- Selectionata de rugby a Noii Zeelande a invins cu scorul de 57-23 reprezentativa Fiji, intr-un meci test disputat sambata in orasul neozeelandez Dunedin, informeaza AFP, informeaza Agerpres. Nationala All Blacks, care a zdrobit Tsonga in urma cu o saptamana (102-0), a avut de aceasta data…

- Atacatorul sufera de afectiuni psihice, a declarat, vineri seara, ministrul de Interne din landul Bavaria."Este vorba de un cetatean somalez care locuieste in Wurzburg din anul 2015. Era in atentia politiei si a fost internat in trecut in mod fortat intr-o clinica psihiatrica", a declarat oficialul…

- Potrivit unei publicatii locale, care citeaza surse din poliție, pare sa fie vorba despre un caz de "fuga de la lolcul faptei". Aceeași sursa mai spune și ca la locul incidentului au fost trimise forte speciale din randul oamenilo legii, relateaza Alarabyia News .Aceleași informații, la fel de lacunare,…

- Jacinda Ardern, prim-ministrul Noii Zeelande, a criticat luni lansarea unui film despre reactia ei dupa atacurile teroriste comise in 2019 asupra moscheilor din Christchurch, considerand ca aceasta premiera cinematografica are loc intr-un moment neinspirat si ca pelicula abordeaza un subiect nepotrivit,…