Patru membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata intr-un atac sinucigas asupra fortelor de securitate, in randul carora au murit patru militari.

Atacul s-a produs in Derna, in Estul Libiei, miercuri. Teroristul sinucigas purta un steag alb in timp ce se indrepta spre un grup de soldati, a informat purtatorul de cuvant al armatei libiene, Ahmed al-Mismari.

Un purtator de cuvant al armatei libiene (LNA) a declarat ca a vazut un Chevrolet care s-a apropiat de fortele libiene din centrul orasului Derna cerand sa paraseasca zona, dar imediat a detonat explozibilii pe care…