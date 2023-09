Au fost momente de spaima intr-o unitate școlara din sudul Spaniei. Din primele informații, un minor a injunghiat mai multe persoane. Un adolescent a ranit trei profesori și un elev, a anunțat poliția, potrivit Reuters. Atacul sangeros a avut loc intr-un liceu din Jerez de la Frontera, in sudul Spaniei. Conform sursei citate, unul dintre […] The post Atac sangeros in Spania. Un adolescent a semanat groaza in calea sa: un elev și mai mulți profesori, raniți first appeared on Ziarul National .