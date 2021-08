Atac la Tokyo: Suspectul ar fi vrut să omoare femei care “par fericite” Barbatul arestat dupa incidentul de vineri dintr-un tren din Tokyo in care zece oameni au fost injunghiati a declarat politiei ca il enerveaza sa vada femei care “par fericite”, dupa cum au relatat sambata media nipone.. Potrivit Reuters, atacul s-a produs intr-un tren de navetiști, in vestul orașului Tokyo, in jurul orei locale 08.40 seara (11.40 GMT), intr-un moment cand in trenul cu 10 vagoane se aflau cateva sute de calatori. Zece pasageri – cinci femei si cinci barbati – au fost raniti, unul dintre ei, o studenta de circa 20 de ani, suferind rani grave la spate si la piept. Suspectul, Yusuke… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atleta olimpica Kristina Țimanuskaia, din Belarus, a marturisit, in cadrul unui interviu, ca s-a decis sa caute o soluție de scapare in timp ce era condusa la un aeroport din Tokyo, pentru ca bunica ei i-a spus ca nu este sigur sa se intoarca acasa. Intr-un interviu exclusiv acordat pentru Reuters…

- Barbatul arestat dupa incidentul de vineri dintr-un tren din Tokyo in care zece oameni au fost injunghiati a declarat politiei ca il enerveaza sa vada femei care "par fericite", au relatat sambata media nipone, preluate de Reuters si Kyodo. Atacul s-a produs intr-un tren de navetisti in vestul capitalei…

- Yusuke Tsushima, in varsta 36 de ani, a fost arestat dupa ce a injunghiat 10 persoane intr-un tren din Tokyo. Acesta a declarat politiei ca de sase ani „vrea sa omoare femei care par fericite”, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Yusuke Tsushima a fost arestat la scurt timp de la atac. Acesta…

- Barbatul care a injunghiat zece oameni intr-un tren de navetiști din Tokyo a declarat politiei ca il enerveaza sa vada femei care "par fericite", a transmis presa din Japonia, citata de Reuters.

- Atleta Andreea Miklos nu va putea participa la Jocurile Olimpice, deși se afla la Tokyo. Sportiva in varsta de 22 de ani a simțit dureri dupa primele antrenamente in Japonia, in cantonamentul facut inainte de intrarea in Satul Olimpic, a anunțat Comitelul Olimpic și Sportiv Roman, pe pagina de Facebook.…

- Voleibalistii polonezi, dubli campioni mondiali en titre (2014, 2018), au debutat cu stangul la turneul olimpic de la Tokyo, unde au fost invinsi surprinzator de Iran cu 3-2 (18-25, 25-22, 25-22, 22-25, 23-21), informeaza AFP. Marea favorita a acestor Jocuri alaturi de Brazilia, detinatoarea titlului,…

- Brisbane va deveni al treilea oras australian care va gazdui Jocurile Olimpice, in 2032. Jocurile Olimpice au mai avut loc in Melbourne, in 1956, si in Sydney, in 2000, informeaza marca.com. Brisbane a fost singurul oras candidat pentru aceasta ediție. Miercuri, a avut loc la Tokyo sesiunea cu numarul…

- Asociația Medicilor din Japonia a lansat un apel privind reanalizarea oportunitații desfașurarii Jocurilor Olimpice, in contextul in care rata de infectare cu coronavirus este in continua creștere in țara. Liderul asociației a avertizat ca, daca pana in luna iulie nu se va reuși o scadere semnificativa…