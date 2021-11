Stiri pe aceeasi tema

- Aflat, cel mai probabil, in fața ultimului meci pe banca echipei naționale, selecționerul Mirel Radoi nu exclude o revenire cat mai rapida pe banca unei echipe din Liga 1. Duminica se joaca Liechtenstein - Romania (ora 19:00) și Macedonia de Nord - Islanda, in ultima etapa a preliminariilor Cupei Mondiale…

- Mirel Radoi (40 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, a anunțat inainte de meciul cu Liechtenstein ca 3 „tricolori” au reclamat probleme medicale dupa partida cu Islanda, scor 0-0. Duminica se joaca Liechtenstein - Romania (ora 19:00) și Macedonia de Nord - Islanda, in ultima etapa a…

- Romania joaca in deplasare cu Liechtenstein de la ora 19:00, in ultimul meci din preliminariile CM 2022. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Pro TV. Tot de la 19:00 se disputa și Macedonia de Nord - Islanda, in ultima etapa a preliminariilor Cupei Mondiale din Qatar.Romania prinde barajul pentru…

- Selecționerul Mirel Radoi a afirmat ca nu știe daca România ar merita sa se califice la turneul final al Cupei Mondiale din Qatar și a precizat ca nu le va spune jucatorilor în timpul partidei cu Liechtenstein, de duminica, scorul de la celalalt meci din grupa care conteaza pentru locul…

- Mirel Radoi (40 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, a purtat o discuție cu directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichița (67 de ani), cu privire la indicațiile pe care oficialul Federației le-a oferit in meciul „tricolorilor” cu Islanda, scor 0-0. Duminica se joaca Liechtenstein - Romania…

- Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, și-a anunțat plecarea de la echipa naționala dupa incheierea campaniei de calificare. Chiar daca echipa se califica la baraj, Radoi spune ca nu va mai fi pe banca pentru a disputa meciurile finale. “In momentul de fata ar trebuie sa vorbim despre partidele ramase…

- Marcel Pușcaș a analizat prestațiile Romaniei din meciurile cu Islanda și Liechtenstein, ambele caștigate cu 2-0, și a prefațat meciul cu Macedonia de Nord. Macedonia de Nord și Romania se intalnesc in aceasta seara intr-un meci contand pentru etapa 6 a preliminariilor europene pentru Cupa Mondiala…

- Dupa doua victorii (2-0 cu Islanda și 2-0 cu Liechtenstein), Romania se pregatește de meciul cu Macedonia de Nord. Macedonia de Nord – Romania, din preliminariile CM 2022, se joaca miercuri, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV.Reporterii GSP Alexandru Barbu, Viorel Tudorache…