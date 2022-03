Atac la casieră, un angajat a intervenit cu făcălețul: Bătaie pe ulei în Germania, la supermarket Doua femei și trei barbați din Germania au provocat un conflict violent la un supermarket din Asperg, regiunea Baden-Wurttemberg, potrivit ziarulromanesc.de. Totul a inceput de la incercarea grupului de a cumpara 30 de sticle de ulei, adica un bax de fiecare, in condițiile in care produsul era raționalizat la o singura sticla de persoana. Casiera supermarketului a refuzat sa le permita ca cumpere cate un bax, insa femeile și barbații au trecut la amenințari. Clienții au justificat ca au condus 60 de kilometri ca sa iși poata cumpara ulei, avand in vedere ca in zona in care locuiau produsul lipsea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

