Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de joi, 16 august, în localitatea Valu lui Traian, județul Constanța. Un tânar de 28 de ani a murit. Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 4.00, în localitatea Valu lui Traian, județul Constanța. Conform datelor…

- Politia solicita ajutorul societatii in vederea identificarii a trei persoane ce apar in imagini fotorobot. Indivizii sunt cautati pentru ca ar fi agresat fizic un barbat de 46 de ani, dupa care au sustras de la acesta mijloace financiare si au plecat intr-o directie necunoscuta.

- Luni, in jurul orei 21:00, un barbat, de 60 de ani, a fost impușcat in zona toracica, in mod accidental, de un alt barbat, de 52 de ani, in timp ce participau la o partida autorizata de vanatoare, pe fondul cinegetic Secuieni.Polițiștii au deschis dosar penal pentru vatamare din culpa.…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ileanda au identificat miercuri, 27 iunie, un barbat de 43 de ani din judetul Mures, banuit de comiterea unui furt din locuinta. “La data de 19 iunie, la ora 10.45, un barbat in varsta de 79 de ani, din comuna Simisna, a sesizat Poliția despre faptul ca…

- Un roman stabilit din copilarie, alaturi de parinții sai, in SUA, a fost gasit impușcat mortal in cap. In dimineața zile de 28 mai, in jurul orei 3:00, prietenul sau a sunat la 911 și a anunțat tragedia. Poliția de peste ocean a declarat ca baiatul și amicul sau se aflau in garaj in momentul in care…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea a 5 infractiuni de santaj, furt calificat, trafic de migranti, fals in declaratii si efectuarea de operatiuni financiare in scop fraudulos, fapte comise in Italia. Astfel, la data de 4 iunie…

- Politistii bucuresteni au retinut, vineri, in urma unei perchezitii intr-o localitate din judetul Ilfov, un barbat in varsta de 33 de ani banuit de savarsirea a doua infractiuni de talharie asupra a doua persoane varstnice, informeaza Politia Capitalei. "Astazi, 1 iunie a.c., politisti din…

- Fericit la culme ca urmeaza sa se casatoreasca, un barbat care ”sarbatorea” ultimele ca celibatar și-a facut un selfie care l-a dat de gol ca gonea cu mașina pe un drum public. Polițiștii au fost pe faza! Un barbat și-a publicat un selfie pe contul sau de socializare și a reușit sa puna Poliția pe…