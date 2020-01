Stiri pe aceeasi tema

- Un militar american si doi contractori au fost ucisi in atacul comis duminica de gruparea islamista somaleza shebab impotriva unei baze militare utilizate de forte americane si kenyene din Lamu (in nordul Kenyei), a anuntat Comandamentul militar american pentru Africa, citat de Reuters.

- Un kamikaze s-a detonat miercuri la Bagram, la nord de Kabul, in fata principalei baze militare aeriene americane din Afganistan, ranind cinci persoane, au anuntat reprezentanti afgani si NATO, relateaza Reuters.

- Peste 300 de studenti sauditi la aviatie militara au fost consemnati la sol in Statele Unite, din motive de siguranta, dupa ce un locotenent al fortelor aeriene ale Arabiei Saudite a deschis focul si a omorat trei oameni, saptamana trecuta, la o baza americana din Florida, au declarat marti oficiali…

- Armata SUA considera ca o drona americana neinarmata, pierduta luna trecuta, in apropierea capitalei Libiei, Tripoli, a fost doborata de sistemele antiaeriene rusești din zona și solicita restituirea epavei aeronavei, transmite Comandamentul SUA din Africa, informeaza Reuters,

- Statele Unite si Iranul au facut sambata un schimb de prizonieri, o actiune rarisima de cooperare intre cele doua tari care se amenința reciproc cu razboiul, relateaza Reuters. Schimbul de prizonieri a fost facilitat de Elveția, care reprezinta interesele diplomatice ale Statelor Unite in Iran, de…

- Armata SUA a apreciat ca o drona americana neinarmata, data disparuta in apropiere de capitala Libiei luna trecuta, a fost de fapt doborata de apararea antiaeriana ruseasca si a cerut returnarea epavei acesteia, a declarat Comandamentul fortelor SUA din Africa, citat sambata de Reuters preluat de…

- Iranul nu cere eliminarea poporului evreu, ci considera ca oamenii de toate religiile ar trebui sa decida viitorul Israelului, a declarat vineri liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit Reuters. De la Revolutia Islamica prin care a trecut in 1979, Iranul a refuzat sa…

- O ambuscada asupra unui convoi care transporta angajati ai unei companii miniere canadiene in estul Burkinei Faso a facut miercuri cel putin 37 de morti si 60 de raniti, fiind vorba de cel mai sangeros atac inregistrat in aceasta tara de la inceputul violentelor jihadiste in urma cu aproape cinci…