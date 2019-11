Atac în Haga. Trei tineri minori au fost înjunghiaţi pe stradă Anchetatorii olandezi au informat initial ca suspectul, care a reusit sa fuga, este un barbat "cu ten usor inchis la culoare", de circa 40-50 de ani, imbracat cu un palton negru si pantaloni de jogging. Insa apoi descrierea a fost retrasa si nu au fost furnizate alte detalii. Cei trei minori au fost externati si au putut pleca la casele lor, a anuntat politia, fara a preciza varsta ranitilor. Atacul s-a produs intr-un magazin din "Grote Marktstraat", o artera extrem de frecventata. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

