Atac cu cuţitul într-un tren din Tokyo. Cel puțin nouă persoane au fost rănite Un tanar de 20 de ani a fost reținut de polițiști, sub suspiciunea ca a injunghiat vineri mai multe persoane intr-un tren din Tokyo. In urma incidentului, cel puțin noua persoane au fost ranite, iar o femeie de 20 de ani se afla in stare grava, potrivit Afp, citata de Agerpres. Agresiunea a avut loc in cursul serii intr-un tren care se deplasa de la periferie spre Setagaya, un cartier din vestul Tokyo. Trenul a fost indreptat spre o statie de urgenta, in urma atacului. Locul unde a avut loc atacul este la cativa kilometri de situl olimpic al competitiilor ecvestre.Compania feroviara implicata,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

