Stiri pe aceeasi tema

- Pablo Mari, jucator imprumutat in acest sezon de Arsenal la Monza, este una dintre cele șase persoane care au fost injunghiate joi seara, in jurul orei 18:30, intr-un supermarket de la periferia orașului Milano.

- Pablo Mari (29 de ani), fundașul central imprumutat de Arsenal la Monza, a fost injunghiat intr-un supermarket din apropierea orașului Milano. Viața stoperului nu e pusa in pericol. Incidentul a avut loc intr-un supermarket Carrefour din centrul comercial Milanofiori la 19:30. ...

- Un italian de 46 de ani, aparent cu tulburari psihice, a injunghiat 5 oameni, intr-un complex comercial de langa Milano. O persoana a decedat, iar alte patru sunt ranite. O persoana a fost ucisa si alte patru ranite, intre care fotbalistul spaniol Pablo Mari, intr-un atac cu cutit, joi, intr-un centru…

- Un barbat inarmat cu un cuțit a injunghiat cinci persoane in aceasta seara in interiorul unui centru comercial din sudul orașului italian Milano, ucigand o persoana, informeaza presa italiana.

- Au fost momente de groaza intr-un supermarket din nordul Italiei. Martorii susțin ca un barbat a inceput sa dea cu cuțitul la intamplare și a omorat un om și a ranit alți patru. Printre cei care au ajuns la spital se afla și fotbalistul Pablo Mari, imprumutat de Arsenal la formația italiana Monza. Incident…

- O furtuna care s-a abatut asupra centrului Italiei, unde traiesc zeci de mii de romani, a provocat inundații devastatoare. Cel puțin noua oameni, printre care și copii, au murit, 4 sunt dați disparuti și mai multe localitați sunt sub ape. In zona a fost declarata stare de urgența și s-a proclamat doliu.…

- Andrea Compagno e noul atacant al celor de la FCSB, Becali platind pe el o suma imensa, 1,5 milioane de euro. Fotbalistul a evoluat in Italia, țara sa natala, doar la nivelul Seriei D, la formații precum Borgosesia, Pinerolo sau Due Torri, insa s-a remarcat in cel mai slab campionat al Europei, San…

- Cluburile CFR 1907 Cluj și Al-Tai au ajuns la un acord privind transferul atacantului Cephas Malele in Gruia.Fotbalistul de 28 de ani a inceput fotbalul la grupele de juniori ale lui FC Zurich, iar apoi a continuat in Italia la Palermo, FC Trapani și Virtus Entella.Dupa o perioada petrecuta in Portugalia,…