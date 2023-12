Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 14 ani a deschis focul joi intr o scoala din Briansk, un oras din sud vestul Rusiei, ucigand o colega inainte de a se sinucide, au anuntat anchetatorii intr un comunicat, informeaza AFP si Reuters.O fata de 14 ani a venit la scoala cu o pusca si a tras asupra colegilor de clasa, ucigand…

- O eleva de clasa a opta a intrat joi dimineata cu o arma in Gimnaziul nr. 5 din Briansk, oras din vestul Rusiei, si a deschis focul. Ca urmare, cinci persoane au fost ranite, iar una dintre ele a murit. Ulterior, fata insasi s-a sinucis, a anuntat politia, relateaza TASS, potrivit news.ro.Primul…

- Autoritațile au anunțat ca cele cinci persoane ranite au rani ușoare sau moderate. Polițiștii incearca acum sa determine motivul atacului, scrie Reuters.O adolsescenta in varsta de 14 ani a impușcat mortal un coleg de clasa și a ranit alți cinci copii joi, inainte de a se sinucide la o școala din orașul…

- Peste 2.400 de copii ucraineni cu varste cuprinse intre sase si 17 ani au fost dusi in 13 centre din Belarus de la invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei cercetari publicate joi de Universitatea Yale, relateaza Reuters, citat de news.ro.Procurorul general al Ucrainei a declarat in luna mai ca investigheaza…

- Rusia ar putea introduce cote pentru exporturile de combustibili, daca o interdictie completa a exporturilor, impusa saptamana trecuta, nu reuseste sa reduca preturile constant ridicate ale benzinei si motorinei, a declarat viceprim-ministrul Alexander Novak, transmite Reuters, informeaza News.ro.Potrivit…

- Cel mai important lider al opoziției din Rusia, Alexei Navalnii, a pierdut marți, 26 septembrie, apelul intentat impotriva condamnarii la 19 ani de inchisoare pe care a primit-o luna trecuta, sentința care se adauga la pedeapsa pe care o ispașește deja, a anunțat un judecator al unui tribunal din Moscova,…

- Șoigu il gadila sub barbie pe Kim Jong Un! Intalnire la bombardierele strategice rusești: 'Pot zbura de la Moscova pana in Japonia și apoi inapoi'Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat sambata bombardiere strategice rusești cu capacitate nucleara și rachete hipersonice „Kinzhal”, insoțit de ministrul…

- Fosta șefa a diplomației Austriei, Karin Kneissl se va muta la Sankt Petersburg, a relatat marti, 12 septembrie, agentia de presa rusa TASS , citata de Reuters . Karin Kneissl va lucra la un centru academic pe care il conduce. Ea conduce centrul G.O.R.K.K.I. – Observatorul geopolitic pentru problemele…