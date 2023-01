Atac cu armă albă în Gara de Nord din Paris Un barbat a ranit mai multe persoane miercuri dimineata, in statia de tren Gare du Nord din Paris, individul fiind ”neutralizat” de fortele de politie, a declarat ministrul de interne Gerald Darmanin, citat de Reuters. ”Un individ a ranit mai multe persoane in aceasta dimineata in Gare du Nord. A fost rapid neutralizat. Multumesc fortelor de ordine pentru reactia lor eficienta si curajoasa”, a scris Darmanin pe contul sau de Twitter, relateaza EFE. Postul francez BFM TV a relatat ca sase persoane au fost ranite in atac. Anterior, presa franceza a relatat ca un barbat a ranit mai multe persoane… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

