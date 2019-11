Atac cibernetic. O aplicaţie a WhatsApp a fost ţinta spionării unor înalte oficialităţi guvernamentale Sursele au spus ca o parte ”semnificativa” a victimelor sunt oficiali guvernamentali si militari de rang inalt, din cel putin 20 de tari de pe cinci continente. Atacarea cibernetica a smartphone-urilor apartinand unui grup mai mare de oficiali guvernamentali decat s-a anuntat initial sugereaza ca aceasta actiune ar putea avea consecinte politice si diplomatice extinse.



WhatsApp a dat marti in judecata compania israeliana dezvoltatoare de softuri pentru hacking NSO Group. WhatsApp, divizie a Facebook, acuza ca NSO Group a construit si vandut o platforma de haking care a exploatat o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

