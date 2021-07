Atac cibernetic asupra serverelor Microsoft: China neagă orice acuzații China a negat marti responsabilitatea atacului care a vizat serverele Microsoft, calificând drept "lipsite de fundament" si "iresponsabile" acuzatiile în acest sens formulate cu o zi înainte de SUA si aliatii lor, informeaza AFP.



Acestia din urma au condamnat luni, într-o campanie concertata, activitatile cibernetice "rauvoitoare" ale Beijingului si i-au imputat piratarea masiva întreprinsa în martie împotriva serverelor mesageriei Exchange a grupului Microsoft.



China a reactionat pentru prima data marti, prin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a acuzat, luni, China de colaborare cu grupuri infractionale care comit atacuri cibernetice masive, atribuind Beijingului inclusiv un incident care a vizat compania Microsoft si in urma caruia au fost afectate zeci de mii de organizatii, informeaza Financial Times, potrivit…

- China a negat, marti, responsabilitatea pentru atacul care a avut drept tinta serverele Microsoft, considerand acuzatiile lansate de SUA si aliatii sai „fara fundament” si „iresponsabile”, potrivit AFP.

- Ministerul de Externe a luat pozitie in privinta atacurilor cibernetice impotriva serverelor Microsoft Exchange, atacuri care au afectat peste un sfert de milion de servere din lume. MAE califica aceste atacuri drept „activitati cibernetice maligne”, asociate cu China, care incalca normele internationale…

- NATO a condamnat luni atacurile cibernetice la adresa securitatii Aliantei, precizand intr-un comunicat ca incidentele de tip ransomware s-au inmultit, acestea vizand infrastructura sa si institutiile democratice. SUA, Marea Britanie și alte state au acuzat China ca se afla in spatele unui campanii…

- Administratia Joseph Biden acuza China de colaborare cu grupuri infractionale care comit atacuri cibernetice masive, atribuind Beijingului inclusiv un incident care a vizat compania Microsoft si in urma caruia...

- Australia si Noua Zeelanda au exprimat luni grave ingrijorari cu privire la evolutiile din Hong Kong si la situatia drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang, in contextul in care cele doua state din emisfera sudica incearca sa-si armonizeze pozitiile fata de cel mai mare partener comercial…

- Reprezentantii statelor membre UE s-au pus de acord, miercuri, sa permita intrarea in Uniunea Europeana a calatorilor din tari terte care au fost vaccinati complet impotriva covid-19 cu vaccinuri autorizate la nivel european. Odata cu apropierea sezonului turisitic estival, ambasadorii Celor 27 au aprobat…

- Noua Zeelanda a suspendat vineri "bula de calatorie" pe care o deschisese recent cu Australia, a anuntat guvernul de la Wellington, dupa o resurgenta a pandemiei de COVID-19 la marele sau vecin, noteaza agerpres.