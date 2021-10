Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat are loc miercuri intr-un liceu din Arlington, Dallas. Conform presei locale, cel puțin trei persoane au fost ranite. Deocamdata nu se cunosc date despre atacatori și nici numarul total al victimelor. Vom reveni cu amanunte The post Atac armat la un liceu din Dallas appeared first on Puterea.ro…

- Atac armat intr-un supermarket din Collierville, Tennessee, unde un barbat a deschis focul, apoi s-a sinucis. Potrivit primului bilanț al polițiștilor, o persoana a murit și alte 12 sunt ranite, transmite digi24.ro .

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in zona ieșirii din Bizighești, spre Tișița. Conform IPJ Vrancea, trei persoane au fost ranite, in urma coliziunii produse intre doua autoturisme, iar unul dintre raniți este incarcerat. „In urma cu puțin timp am fost sesizați prin 112 cu privire…

- Atacul a fost comis in timp ce membri ai comunitatii musulmane siite participau la ritualul anual de comemorare a mortii nepotului profetului Mahomed, in orașul Bahawalnagar.Imaginile video postate pe retelele de socializare arata oameni intinsi la pamant in balti de sange si ambulante si vehicule blindate…

- Cel putin patru persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs vineri seara in orasul Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie. Incidentul armat a avut loc intr-o parcare...

- 15 persoane au fost implicate duminica dimineața intr-un grav accident auto pe DN2 Bacau-Adjud. Cel puțin cinci persoane, dintre care doi minori, au decedat iar alte doua sunt in stare grava dupa ce un microbuz și un autobuz s-au ciocnit. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…