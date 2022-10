Stiri pe aceeasi tema

- O serie de rachete de precizie cu raza lunga de acțiune aeriana și maritima au fost lansate marți asupra instalațiilor militare de comanda și control și a sistemului energetic al Ucrainei, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, citat de Interfax.ru.„Astazi…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a reafirmat luni, inca o data, poziția Chinei in problema Ucrainei, dupa ce in capitala Kiev și in alte orașe ucrainene au fost inregistrate explozii puternice. China dorește ameliorarea cat mai grabnica a situației. China susține permanent…

- Linia telefonica de urgența a proiectului de stat ucrainean „Vreau sa traiesc” a fost contactata de cetațeni ruși care nici macar nu au fost mobilizați inca, a anunțat un reprezentant al principalei direcții de informații a Ministerului ucrainean al Apararii, Andrii Iusov. „Fiecare invadator rus se…

- Multi dintre ucrainenii predati Kievului de Moscova in cadrul unui schimb important de prizonieri de razboi au fost "torturati brutal" in captivitate, a declarat joi, 22 septembrie, un inalt oficial ucrainean. "Multi dintre ei au fost torturati cu brutalitate", a declarat, in cadrul unei conferinte…

- „Novaya Gazeta Europa” relateaza, citand o sursa din Administrația Prezidențiala, ca clauza secreta a decretului de mobilizare permite Ministerului rus al Apararii sa cheme pana la un milion de persoane. Rusia va mobiliza 300.000 de rezervisti pentru a-si consolida trupele in Ucraina, a anuntat miercuri…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat miercuri, 21 septembrie, intr-un discurs televizat, semnarea unui decret de mobilizare parțiala a rezerviștilor in sprijinul ”operațiunii militare speciale” din Ucraina, dand concomitent asigurari ca obiectivele ei au ramas neschimbate. ”Am considerat necesar, a…

- Rusia ar putea pregati pentru vineri o provocare la centrala nucleara din Zaporojie, situata in orasul Enerhodar, din sudul Ucrainei, susține Directia principala de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), care spune ca angajaților ucraineni ai centralei li s-a spus sa stea acasa pe 19…

- Rusia folosește, cel mai probabil, mine antipersonal de-a lungul liniile sale defensive din regiunea Donbas a Ucrainei, potrivit Ministerului britanic al Apararii, citat de Reuters. Cunoscute și sub numele de „mine fluture”, minele PFM-1 sunt facute din plastic, conțin foarte puține parți metalice și…