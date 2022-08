Atac al porcilor mistreți în Italia – o femeie mușcată pe plajă la Genova VIDEO Problemele pe care le are Italia cu porcii mistreti au iesit din nou la suprafata. O turma de porci mistreți a dat navala pe strazile din centrul istoric al Genovei. In urma cu cateva zile, o femeie a fostmuscata de un astfel de animal salbatic pe o plaja din zona Sturla, un cartier al Genovei, unde Rossana Padoan Falcone a mers sa se relaxeze dupa serviciu. “Eram pe plaja, stateam pe prosop. Ma bucuram de briza cand un mistreț a aparut brusc langa mine. Am ramas nemișcata, a parut ca pleaca, dar apoi s-a apropiat din nou de mine și m-a mușcat de braț”, a spus italianca. Ceilalti turisti au fugit,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

