ASUS ZenFone 10 apare în imagini, în 5 variante de culoare ASUS se pregateste sa isi anunte telefonul flagship ZenFone 10 pe 29 iunie 2023, iar scaparile au inceput sa apara relativ recent. Acum vedem si randari ale sale, care ne dezvaluie ca telefonul va sosi in 5 variante de culoare. Evan Blass este sursa lor si dezvaluie ca noul telefon va fi disponibil pe alb, rosu, albastru, verde si negru. Practic sunt nuantele lui ZenFone 9, in afara de verde. ZenFone 10 va pastra ecranul de 5.9 inch de pe ZenFone 9, cu acelasi orificiu decupat in stanga sus. La interior vom gasi un procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, in loc de Snapdragon 8+ Gen 1 de pe predecesor.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

