- Azi s-a stabilit la sediul FR Handbal tintarul urmatorului sezon al elitei masculine. SCM Politehnica are parte de un duel de traditie in prima runda, acasa cu Potaissa Turda. Iar in runda a 3-a timisorenii se intalnesc deja cu HC Buzau, formatie care pare deja o noua forta pe plan intern prin transferurile…

- Aniversare rotunda cu ocazia zilei de 1 iunie 2020 – se implinesc 40 de ani de la ultimul „aur” important pentru fotbalul banatean. Performanta a apartinut Politehnicii Timisoara condusa de Jackie Ionescu, care a reusit sa se impuna in fata Stelei in finala Cupei Romaniei din 1980 chiar in capitala.…

- SCM Politehnica s-a despartit de unul dintre goleadorii echipei din ultimii ani. Internationalul sarb Filip Marjanovic a fost anuntat oficial in aceasta seara ca achizitie de catre mai slab clasata CSM Focsani 2007. Saptamana urmatoare clubul alb-violet va anuntat mai multe plecari. Marjanovic (31 ani)…

- Cea mai mediatizata competitie esports din tara ii tine in priza pe microbisti in lipsa fotbalului clasic. E vorba de SuperCupa #stamacasa la FIFA Pro Clubs organizata de Federatia Romana de Fotbal Virtual. Ieri seara reprezentanta lui ACS Poli a obtinut calificarea in sferturi in fata celor de la SR…

- ANM a lansat o avertizare Cod Galben de vant, valabila in intervalul 25 aprilie ora 10.00 – 25 aprilie ora 23.00, in majoritatea județelor din jumatate nordica a țarii, precum și in județele de la malul Marii Negre. Este inclusa și zona de munte a județului Vrancea, unde mai ales dupa-amiaza și seara,…

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate cu intensificari ale vantului, prognozate de avertizarea Cod Galben, incepand cu data de 14.04, ora 19:45 sunt nealimentate parțial cu energie electrica comunele Jitia și Vintileasca, respectiv 656 consumatori nealimentați. Comunicat ISU Vrancea, 14…

- Gica Craioveanu (52 de ani) se afla in Madrid și a vorbit despre situația din Spania, țara puternic afectata de pandemia de coroanvirus. Fostul internațional a dat detalii despre intercțiile pe care le-au primit ibericii, despre cum se descurca in aceasta perioada și despre ce se va intampla in Spania…

- COMUNICAT • Avandu-se in vedere solicitarea domnului Președinte al Consiliului Județean Vrancea, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea a identificat urgent masuri de sprijin pentru copiii ai caror ambii parinți au fost spitalizați ca urmare a infectarii cu COVID-19. Tinand…