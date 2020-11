ASU Politehnica a inregistrat noi cazuri de infectare cu COVID-19 dupa ultima testare, efectuata ieri. De aceasta data e vorba de un numar de patru jucatori, care au intrat imediat in izolare. Echipa timisoreana nu are meci oficial in Liga 2 la finalul saptamanii. Alb-violetii sunt aproape de imunizarea lotului in aceasta toamna. Putini sunt componentii lui Octavian Benga […] Articolul ASU Politehnica, afectata din nou de coronavirus. Patru jucatori au fost depistati pozitiv a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .