Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” ar putea trece prin schimbari importante la capitolul U19 in aceasta iarna. Absent de la reunire, mijlocasul Calin Popescu a fost rechemat la Sepsi Sf. Gheorghe. In schimb, ASU Politehnica il va pastra pe Liviu Godin, jucator tanar sosit pe Bega dupa despartirea de Gloria Buzau. Popescu…

- „Baietii in ghete” au incheiat o saptamana de antrenamente in noul an. ASU Politehnica a realizat patru transferuri pana acum, dar a primit si cativa jucatori in probe in ultimele zile. Printre cei ramasi in continuare „sub observatie” e atacantul Liviu Godin, care nu a mai intrat in planurile Gloriei…

- 23 de jucatori au fost prezenti la primul antrenament din 2020 al „Baietilor in ghete”. Printre ei s-au aflat si cei patru nou sositi anuntati, dar si juniori din propria pepiniera. ASU Politehnica mai asteapta patru jucatori in pregatiri, dintre care doi sunt straini – un mijlocas ofensiv spaniol,…

- „Baietii in ghete” au programata maine prima sedinta de pregatire din anul 2020. ASU Politehnica nu va pleca in aceasta iarna din zona, cantonamentul va fi efectuat pe plan local iar adversarii din amicale vor fi de asemenea din regiune. Pana acum sub comanda antrenorului Octavian Benga au fost anuntate…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic si-a continuat forma buna in penultimul joc din acest an calendaristic. SCM Politehnica a castigat clar in fata Stelei, scor 34-29, si i-a egalat totodata in clasament pe bucuresteni. Banatenii au facut un meci bun la ultima intalnire cu fanii de acasa in 2019. Alb-violetii…

- ASU Politehnica are aparent o misiune usoara sambata pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu. Gorjenii pregatiti de timisoreanul Calin Cojocaru sunt pe ultimul loc si risca sa nu mai poata continua campionatul din cauze financiare, chiar si asa, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga, asteapta ca elevii…

- ASU Politehnica a castigat un meci „de sase puncte” cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-0, in runda a 15-a a Ligii 2. Singurul gol al partidei a fost marcat in repriza secunda de Alin Ignea, care i-a facut astfel fericit debutul lui Octavian Benga pe banca „Baietilor in ghete”. Tehnicianul a sarbatorit…

- ASU Politehnica are de azi un nou antrenor principal. „Baietii in ghete” vor fi preluati de Octavian Benga, care s-a despartit de divizionara C CSC Ghiroda pentru a prelua postul la alb-violeti. Noul tehnician are 39 de ani si va fi la prima experienta ca „principal” la nivelul Ligii 2. ASU Poli a gasit…