- ASU Politehnica a incheiat anul prin cel de-al saptelea meci consecutiv fara esec. Pandurii Tg. Jiu a fost mult mai greu de invins decat se asteptau druckerii. Timisorenii s-au impus cu 1-0 printr-un penalty primit la ultima faza si transformat de Mircea Axente. Victoria a declansat fiesta in tribune,…

- ASU Politehnica are aparent o misiune usoara sambata pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu. Gorjenii pregatiti de timisoreanul Calin Cojocaru sunt pe ultimul loc si risca sa nu mai poata continua campionatul din cauze financiare, chiar si asa, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga, asteapta ca elevii…

- ASU Politehnica are parte in weekend de un meci extrem de greu. „Baietii in ghete” joaca a doua oara la rand „afara”, caci incep returul pe terenul Mioveniului, grupare clasata pe loc promovabil la finele primei jumatati a campionatului. Mai mult, tehnicianul Octavian Benga are doua piese importante…

- ASU Politehnica parcurge o perioada buna in Liga 2 in luna noiembrie. „Baietii in ghete” au luat sapte puncte din patru jocuri si au prima sansa conform „hartiei” maine impotriva Sportului Snagov. Echipa din Ilfov nu a renuntat insa la lupta si chiar daca e pe locul 18 a obtinut cateva rezultate surprinzatoare,…

- Un tronson de strada noua din zona stadionului „Dan Paltinisanu” va purta numele regretatului Costica Radulescu. Atribuirea denumirii de catre autoritati vine la trei ani de zile distanta de la initiativa celor de la ASU Politehnica si Druckeria, care au onorat totodata memoria fostului antrenor al…

- ASU Politehnica si-a amanat partida de la Buzau din runda a 11-a pentru ca are doi jucatori convocati la loturile nationale. Urmatorul joc al „Baietilor in ghete” va fi tot pe teren propriu, la mijlocul saptamanii viitoare, cand pe „Stiinta” e asteptata Metaloglobus Bucuresti. Timisorenii au evitat…

- „Baietii in ghete” s-au descatusat dupa succesul la scor de la Severin cu Viitorul Pandurii, dar au parte maine de un meci mult mai dificil acasa. ASU Politehnica primeste, tot pe „Stiinta”, vizita primei echipe care a rapus liderul si totodata una dintre candidatele la primele pozitii, FC Arges Pitesti.…

- O analiza in cifre arata ca ASU Politehnica a castigat de doua ori mai multe puncte pe arena „Stiinta” in esalonul secund, unde a jucat putin mai multe meciuri decat pe stadionul „Dan Paltinisanu”. De altfel, in noul sezon, alb-violetii au obtinut primul punct acasa tot pe arena mai micuta. Statistica…