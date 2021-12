Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii au fotografiat pentru prima cu data cu ajutorul unui telescop de la sol un flux galactic extraordinar dintr-o gaura neagra supermasiva care are forma unei spirale asemanatoare cu ADN-ul, relateaza Live Science.Gaura neagra se afla în centrul unei galaxii eliptice numite Messier…

- Imagini virale pe internet, inregistrate chiar in Romania. Un barbat a observat o sfera ingropata in pamant.El a impuns cu un baț pentru a vedea ce este acolo și a reușit sa dezgroape obiectul, scrie ro-viral.video .A ramas uimit cand a vazut despre ce era vorba. Puteți vedea și voi imaginile mai jos…

- Recent, s-a descoperit o noua gaura neagra. Se afla la 160.000 de ani lumina distanța de Pamant și este de 11 ori mai mare decat masa soarelui nostru, scrie CNN. Astronomii au descoperit-o folosind telescopul uriaș al Observatorului European de Sud din Chile. Au observat modul in care gravitația gaurii…

- Astronomi din Marea Britanie au detectat pentru prima data intr-o maniera directa o gaura neagra intr-un roi stelar foarte tanar din afara galaxiei noastre, folosind o metoda ce promite descoperiri viitoare ale unor astfel de formatiuni celeste, care sunt dificil de observat, potrivit unui studiu…

- Echipa X Chandra a oferit detalii fotografice ale unei gauri negre, care se afla la mai mult de 1000 de ani lumina fața de Pamant. In imagine se pot observa particulele luminoase capturate in jurul gaurii negre dar și un jet de particule de inalta energie.Observatorul de raze X Chandra este un satelit…

- Astronomii au descoperit o mica gaura neagra in afara Caii Lactee, pentru prima data folosind in acest scop telescopul VLT (Very Large Telescope) din Chile. Aceasta metoda poate contribui la detectarea gaurilor negre ascunse in Calea Lactee și in galaxiile din apropiere, precum și sa arunce lumina asupra…

- Munții Rodnei inseamna, printre altele, capra neagra. O specie care a fost reintrodusa in acest parc național undeva prin anii 1965 cu mari eforturi și care inca este departe de efectivul optim. Cel mai mare numar de capre negre vreodata numarate in acest parc național a fost undeva la 400, deși efectivul…

- Momente inedite au avut loc in Italia. Un cvartet de coarde a interpretat Vivaldi pe o barca gigantica in forma de vioara, care a fost lansata pe canalele Veneției. Nava lunga de 12 metri reprezinta un omagiu adus victimelor pandemiei de coronavirus, relateaza Digi24.ro .