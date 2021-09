Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul sanitar COVID-19 va deveni obligatoriu pentru accesul in mijloacele de transport pe distante lungi in Franta dupa data de 7 august, a anuntat miercuri ministrul francez al transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari, potrivit AFP. Adoptata de parlamentul de la Paris in noaptea de…

- Decesul lui Christian Boltanski a fost confirmat de Bernard Blistene, fost director al Muzeului de Arta Moderna de la Centrul Pompidou din Paris, care i-a consacrat o expozitie in 2020. „A murit in aceasta dimineata la spitalul Cochin (din Paris), unde se afla de cateva zile. Era bolnav. A fost un om…

- ​Franta se va confrunta probabil cu cel de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19 in toamna acestui an, din cauza cresterii numarului de infectari provocate de varianta Delta a noului coronavirus, a declarat miercuri principalul consilier stiintific al Guvernului de la Paris, citat de Reuters . Profesorul…

- Astronautul francez Thomas Pesquet a finalizat vineri cea de-a treia iesire orbitala extravehiculara a lui in decurs de 10 zile, odata cu instalarea reusita a unui nou panou solar in exteriorul Statiei Spatiale Internationale (ISS), informeaza AFP. Aceasta a fost cea de-a cincea iesire pe orbita in…

- Procesul fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy pentru cheltuielile excesive ale campaniei sale prezidentiale din 2012 s-a incheiat marti seara la Paris, instanta urmand sa se pronunte la 30 septembrie.

- Pictorul francez Gerard Fromanger, artist angajat si reprezentant de seama al miscarii Figuratie Narativa, a decedat la varsta de 81 de ani, a anuntat vineri Academia de Arte Frumoase din Paris, potrivit AFP, citata de Agerpres. ''Cu emotie, Academia de Arte Frumoase a aflat vestea decesului…

- Gustave Eiffel, faimosul inginer și arhitect francez expert in construcții cu schelet metalic și elemente prefabricate metalice, cum au fost Turnul Eiffel din Paris sau Statuia Libertații ridicata in New York, și-a lasat amprenta și in Romania prin doua din proiectele sale. Unul se afla chiar in Iași,…

- Emmanuel Carrere, jurnalist, scriitor, scenarist, critic si regizor francez, a fost recompensat miercuri cu Premiul Printesa de Asturias pentru Literatura pe anul 2021, la care aspirau 33 de scriitori de 20 de nationalitati, a informat Fundatia care decerneaza aceste premii citata de EFE. Carrere a…