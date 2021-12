Astrid S si Dagny fac echipa pentru piesa Pretty Astrid S si Dagny fac echipa pentru piesa “Pretty”. Cele doua artiste au aproape 4 miliarde de stream-uri. Single-ul “Pretty” va face parte din coloana sonora a filmului “The Hating Game”, lansat pe 10 decembrie 2021. Astrid S este cea mai ascultata artista din Norvegia, avand peste 500.000 de urmaritori pe Instagram, 900.000 pe YouTube si 180.000 pe TikTok. Aceasta a castigat premii la Grammy-ul norvegian, MTV, NRJ. Ea a debutat in lumea filmului in noimebrie, avand rolul principal in reinterpretarea norvegiana a “Three Wishes for Cinderella”. Filmul a fost cel mai bine vandut si vizionat din… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

