Grupul AstraZeneca / Oxford va reduce semnificativ livrarile de vaccinuri in Uniunea Europeana. Grupul și-a motivat decizia invocand restrictii la export. „AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit de a accelera aprovizionarea(…)Din nefericire, restrictii ale exporturilor vor reduce livrarile in primul trimestru si cel mai probabil in al doilea”, a declarat un purtator de cuvant, potrivit Agerpres . In prima jumatate a anului 2021, AstraZeneca / Oxford ar trebui sa livreze 100 de milioane de doze…