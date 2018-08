Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu a remizat acasa cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 1-1 (1-0), sambata, intr-un meci din etapa a 3-a a Ligii I de fotbal. Astra a punctat inca in minutul 3, prin Laurentiu Bus, in urma centrarii lui Azdren Llulaku. In ciuda unor ocazii de ambele parti, scorul a ramas neschimbat pana in minutul…

- Astra Giurgiu a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata sambata, pe teren propriu, in compania echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, in etapa a treia a Ligii I.Golurile au fost marcate de Bus ‘3 pentru gazde si Simonovski ’61 pentru oaspeti, scrie news.ro. 1-0: Bus a inscris din…

- Poli Iași și Astra Giurgiu au incheiat la egalitate, scor 1-1, intr-o partida contand pentru etapa a doua a Ligii 1 la fotbal, disputata pe stadionul "Emil Alexandrescu" din Iași. Giurgiuvenii au salvat un punct grație unui penalty transformat de Llullaku in minutul 81.

- FC Hermannstadt și Sepsi Sf. Gheorghe joaca astazi, de la 18:00, in al doilea meci din ediția 2018-2019 a Ligii 1. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. ...

- Marius Maldașanu, noul antrenor de la Astra Giurgiu, dupa ce negocierile cu Eugen Neagoe (Sepsi Sf. Gheorghe) au picat. Tehnicianul de 43 de ani a pregatit pana acum echipa secunda a clubului, din Liga 3 Astra Giurgiu a negociat, in aceasta perioada, și cu alți antrenori, printre care Eugen Neagoe ,…

- Starea medicala a fotbalistului Denis Haruț este in afara oricarui pericol. ”Denis Haruț se simte bine! Pana joi, va fi ținut sub observație de medicii din Brasov. Denis va mulțumeste pentru incurajari!”, este mesajul postat pe contul oficial de facebook al echipei ACS Poli Timișoara. Juniorul de 19…

- FC Voluntari a pierdut pe teren propriu, 1-2 c u Sepsi Sf. Gheorghe, și are emoții in finalul play-off-ului Ligii 1. Adrian Mutu, antrenorul echipei de pe locul 4 din play-off, a vorbit despre elevii sai și a spus ce l-a nemulțumit in evoluția celor de la FC Voluntari. "Ce m-a suparat? Inconstanta si…