- Membrii alianței Renault - Nissan - Mitsubishi au anunțat ca vor investi 23 miliarde de Euro în urmatorii 5 ani pentru dezvoltarea gamei de modele electrice. La orizontul anului 2030, Alianța va avea o familie globala de vehicule electrice, alcatuita din 35 de modele, construite pe cinci platforme…

- Vanturi puternice au facut ravagii vineri in Riga, capitala Letoniei, in timpul celei mai puternice furtuni care s-a abatut asupra orasului in ultimii 14 ani, a anuntat serviciul meteorologic al tarii baltice, relateaza Xinhua, potrivit Agerpres. Potrivit Centrului de Mediu, Geologie si Meteorologie…

- Tesla va lansa, in viitorul apropiat, o mașina care va fi disponibila numai in Europa. Aceasta se va numi Model Q și va fi o varianta break a lui Model 3, care este comercializat la nivel global. Deși nu exista imagini oficiale sau un teaser cu viitorul Model Q (sunt disponibile numai imagini prelucrate…

- Mercedes - Benz a prezentat la târgul CES Las Vegas un prototip numit Vision EQXX despre care compania spune ca are o autonomie de 1.000 km fiindca este ”cel mai eficient și aerodinamic vehicul electric” produs vreodata de companie. Mercedes a lansat în 2021 o versiune full-electrica…

- ADVERTORIAL. EV6 caștiga cea mai prestigioasa distincție auto din Romania, la scurt timp dupa inceperea comercializarii sale in Europa. Modelul 100% electric EV6 invinge Dacia Spring, Citroen C4, Fiat 500e, Opel Mokka și alte modele pentru a-și adjudeca premiul. Autonomia electrica de 528 km, performanțele…

- Porsche va lansa peste câțiva ani un model mai mare decât Cayenne, iar acest nou model ar putea avea versiune cu șapte locuri, scrie publicația Automotive News. Modelul va fi lansat dupa 2025 și va fi mai lung, mai lat și mai înalt decât Cayenne, mașina care a salvat marca Porsche…

- Tehnologia Visa va permite clientilor Mercedes-Benz din Europa sa plateasca pentru bunuri si servicii din masina, incepand cu primavara anului 2022, potrivit unui comunicat de presa al Visa, conform agerpres. Astfel, in urma unui nou parteneriat tehnologic la nivel global intre Daimler Mobility si…

- Volkswagen a anunțat al treilea model din familia de vehicule electrice ID. Este vorba despre ID 5, un ”SUV coupe” care va fi lansat la început de 2022 în Europa și va avea și o versiune GTX care ajunge de la 0, la 100 km/h în 6,3 secunde și are o viteza maxima de 180 km/h.…