Asteroid City, lungmetrajul lui Wes Anderson din 2023, este disponibil pe SkyShowtime din 20 ianuarie Asteroid City, cel mai recent film al lui Wes Anderson, in care joaca Jason Schwartzman (The French Dispatch, The Grand Budapest Hotel), Scarlett Johansson (Black Widow, Jojo Rabbit) și Tom Hanks (Elvis, News of the World), ajunge pe serviciul de streaming SkyShowtime incepand din 20 ianuarie. Scris și regizat de Wes Anderson, de șapte ori nominalizat la Oscar (Isle of Dogs, Moonrise Kingdom) pentru Focus Features, Asteroid City impresioneaza cu distribuția sa, inclusiv cu vedetele din rolurile secundare, actori apreciați de critici precum Jeffrey Wright (Westworld, No Time To Die), Tilda Swinton… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

