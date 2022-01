Iubitorii de natura din Timisoara și nu numai pot descoperi o “delta” in miniatura pe un brat salbatic al Canalului Bega, in partea de est a municipiului. Aici „se ascunde” o biodiversitate ce asteapta sa fie descoperita, in cadrul unui proiect extrem de interesant. Este vorba despre proiectul “Lunca urbana Bega” al fundatiei Aquademica, iar unul dintre coordonatorii proiectului – Cosmin Ivascu, de la Facultatea de chimie, biologie, geografie a Universitatii de Vest Timisoara, spune ca totul a inceput dupa simple plimbari. In timpul carora a descoperit in Timisoara o zona cu o biodiversitate foarte…