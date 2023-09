Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma „Aeroportul International Brasov-Ghimbav” RA organizeaza la sediul din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, judetul Brasov, un concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi vacante, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, dupa cum urmeaza: 4 posturi de Agent de securitate…

- Elevii CNMV Turda au avut parte de o experiența inedita in vacanța de vara, organizata de echipa de robotica a colegiului. „In intervalul 21-25 august, pe durata vacanței de vara, echipa de robotica CyberPunk Robotics a gazduit Cyberschool – un program de vara pentru elevii absolvenți ai claselor a…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat marți in dezbatere publica un program de finanțare prin care firmele mici și mijlocii (IMM) din domenii ca HoReCa, medical, sportiv, cultural, evenimente, care opereaza in stațiuni balneare și balneoclimatice din Romania, vor putea obține fonduri…

- The post Anunț de presa privind finalizarea proiectului ,,Reabilitare energetica Gradinița cu program prelungit ”Sf Stelian” Moldova Noua” appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Dupa o perioada cam lunga, Centrul Gastronomic Turda iși redeschide porțile marți și va așteapta atat cu preparatele cu care deja v-a obișnuit, cat și cu preparate noi. In aceasta perioada, Centrul Gastronimic și-a reamenajat terasa, deși ploile i-a cam incurcat și nu au reușit sa duca la bun sfarșit…

- Primarul orașului sucevean Liteni, Tomița Onisii, a declarat, la Radio Top, ca, in ultimii ani, administrația locala a investit mult in invațamint, iar rezultatele se vad. El a facut afirmația in contextul in care la recenta sesiune a Bacalaureatului, promovabilitatea a fost de peste 80% la Liceul Tehnologic…

- Deși vremea a fost foarte capricioasa in ultima saptamana, tot mai multe piscine din zona Turzii și-au anunțat deschiderea spre bucuria celor mici și mari deopotriva. Astazi, piscina de la Hotel A3 (Camarașanu) a dat startul sezonului de balaceala la Campia Turzii. Tarife: 0-4 ani – GRATIS 4-10 ani…

- Redeschide de aproximativ o luna, Baile Sarate de la Ocna Mureș au devenit rapid preferatele clujenilor. Mulți turdeni spun ca le frecventeaza destul de des pentru ca raportul preț/calitate este unul convenabil. „Sunt moderne, au toate dotarile necesare și daca mergi pentru o zi sau o cura balneara…