Astăzi, poți vedea luna de aproape Noaptea Cercetatorilor Europeni este un eveniment ce are loc anual, in majoritatea statelor Uniunii Europene, in ultima zi de vineri a lunii septembrie și care face știința accesibila tuturor, prin activitați ce combina educația cu divertismentul. Targoviștenii și nu numai au astfel ocazia sa ia contact astazi cu lumea astronomiei, sa afle mai multe despre instrumentele astronomice, modul cum pot fi folosite și sa observe prin telescop Luna, Jupiter și alte stele, de asemenea zborul Stației Spațiale Internaționale pe deasupra orașului Targoviște. Evenimenul are loc in Piața Tricolorului, vizitatorii…

