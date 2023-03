Stiri pe aceeasi tema

- 25-26 martie: Sarbatoarea Mierii, la Blaj. Targ cu vanzare, conferințe pe teme apicole, spectacol folcloric și concert. PROGRAM Municipiul Blaj gazduiește, in perioada 25 – 26 martie 2023, „Sarbatoarea Mierii”, cel mai mare targ apicol din Romania, eveniment care cuprinde conferințe pe teme de apicultura,…

- Municipiul Blaj gazduiește, in perioada 25 – 26 martie 2023, „Sarbatoarea Mierii”, cel mai mare targ apicol din Romania, eveniment care cuprinde conferințe pe teme de apicultura, expoziții de produse și utilaje apicole, precum și evenimente culturale deosebite. „Sarbatoarea Mierii” va debuta, sambata,…

- 25 – 26 martie 2023| Sarbatoarea Mierii la Blaj – cel mai mare targ de miere și produse pentru apicultura din Romania. PROGRAMUL activitaților 25 – 26 martie 2023| Sarbatoarea Mierii la Blaj – cel mai mare targ de miere și produse pentru apicultura din Romania Municipiul Blaj gazduiește, in perioada…

- Majoritatea romanilor considera ca puterea de cumparare a scazut in 2022 si sunt pesimisti cu privire la evolutia nivelului de trai in 2023, potrivit unui studiu IRES, derulat la comanda Asociatiei pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul (ACTIV). Studiul privitor la fenomenele contrabandei si contrafacerii…

- Trei sferturi dintre romani vor fi tentați sa cumpere produse de pe piața neagra, la prețuri mai mici. Principalele produse vizate sunt alimentare, imbracaminte și incalțaminte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Deși inițial specialiștii de la Institutul pentru Fizica Pamantului au spus ca falia nord-anatoliana este apropiata de Romania si ar putea influenta miscarea seismica din Vrancea, ulterior ipoteza a fost infirmata.

- Mai precis, este vorba de o suma totala de peste 50 de milioane de lei pe profituri obtinute in 2021, din operatiuni din Romania de vanzare de produse petroliere, inclusiv la export, potrivit news.ro. Decizia de impunere a fost emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti din cadrul…

- Tara noastra este tranzitata zilnic, cel putin de cand Rusia a pornit razboiul, in urma cu aproape un an, de produse ucrainene care ar trebui sa ajunga in Occident. O parte din ele se mai opresc și in Romania. Din acest motiv, piața noastra este invadata cu produse agricole neconforme. Vandute la preț…