Astăzi începe Postul Sfinţilor Petru şi Pavel! Ce nu ai voie să faci în timpul celor 17 zile Astazi, 12 iunie, incepe Postul Sfinților Petru și Pavel și dureaza 17 zile, pana pe 29 iunie. Postul Sfinților Petru și Pavel este randuit de Biserica Ortodoxa in cinstea Apostolilor Petru și Pavel și a obiceiului acestora de a posti. Sfantul Apostol Petru a fost fratele Sfantului Andrei. Era originar din Betsaida, o asezare de la malul Marii Galileii. Inainte de a se intalni cu Mantuitorul Iisus Hristos, acesta purta numele de Simeon. Sfantul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei. Acesta a invatat, fariseu si rabin in religia evreilor, dar si cunoscator al invataturilor iudaice din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

