Astăzi, în toate parcurile din Blejoi vor avea loc acțiuni de combatere a căpușelor Ca si in alte așezari din Prahova, și la Blejoi autoritațile locale au inscris pe agenda de prioritați acțiunile care au ca principal scop menținerea sanatații locuitorilor și nu numai. Astfel, astazi, in comuna este programata aplicarea unor tratamente ce vizeaza combaterea unuia dintre paraziții externi care se intalnesc in zonele cu iarba și umiditate crescuta, gen paduri, parcuri, pajiști, tufișuri – capușele. ”Maine (n.n. – astazi), 17 mai a.c., in toate parcurile din comuna noastra vor fi aplicate tratamente impotriva capușelor. Vom folosi substanța Mavrik 2F, care nu este daunatoare pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

