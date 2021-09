Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Petrica Cercel a facut publica prima dorința legata de inmormantarea indragitului artist. Se pare ca toți participanții la priveghi și inmormantare vor purta o ținuta anume.

- Lideri politici din numeroase tari au transmis cu prilejul comemorarii a doua decenii de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA, in care si-au pierdut viata aproape 3.000 de persoane, mesaje de solidaritate si compasiune catre familiile celor disparuti in tragicul eveniment, reafirmandu-si…

- Ion Caramitru este inmormantat astazi, 10 septembrie, cu onoruri militare. Ce i-a pus familia in sicriu lui Ion Caramitru Marele actor iși va dormi somnul de veci pe aleea Artiștilor din Cimitrul Bellu. Familia și colegii de breasla s-au adunat la Biserica Visarion din Capitala. In plus, marele actor…

- Dorian Popa a ajuns in aceasta dupa amiaza de urgența la spitalul ORL, asta dupa ce artistul a incercat sa se curețe in ureche cu betișoare. Din pacate a fost foarte aproape sa-și atinga timpanul, iar sangerarea a fost de neoprit.

- Cu prilejul aniversarii a 80 de ani de la nașterea și dupa 30 de ani de la moartea lui Imre Baasz, Centrul de Arta din Transilvania va invita la vernisajul expoziției comemorative a graficianului și artistului acționist, care va avea loc vineri, 6 august 2021 de la ora 18, in spațiul expozițional…

- Benone Sinulescu a decis sa se retraga din lumina reflectoarelor și puțini oameni mai știau detalii despre viața sa. Inainte de pandemie, artistul s-a retras la țara, in localitatea Barzava, din Arad. Intr-un interviu pentru un post TV, Benone Sinulescu povestea ca o duce mult mai bine la țara și il…

- In urma cu cateva zile, Benone Sinulescu (84 de ani) a fost gasit inconștient in casa, iar fostul impresar al cantarețului, Ionuț Pavel a facut o serie de afirmații prin care spunea ca nu este de acord cu decizia familiei de a-l duce intr-un centru paletiv și nu intr-un spital, așa cum ar fi normal.…

- Tabara de pictura de naiva de la Muzeul Golesti, coordonata de artistul plastic Robert Ciobanu, a ajuns la final. Creatiile copiilor au fost minunate, atmosfera de astazi a fost de poveste, fiecare participant a plecat cu amintiri de neuitat, propria creatie si diploma. O lectie excelenta de siguranta…