Astăzi am aflat 〈14〉: de ce nu știm exact ce știm, ca specie,…

• Este foarte posibil ca intrebari de care credem ca nu au raspuns sa-și aiba totuși raspunsul prin vreo lucrare publicata intr-un colț al Internetului. Noi, ca umanitate, nu știm ce știm, pentru ca nu e nimeni care sa urmareasca (și indexeze) tot ce se publica in domeniul cunoașterii. Articolele științifice publicate doar pe arXiv sunt in jur de 200 de mii, dar sunt multe alte surse, precum articole in alte publicații, teze de doctorat șamd. Soluția? Computerele, inteligența artificiala, care sa „citeasca” tot ce se publica și sa creeze un fel de super-baza-de-date. Dar deocamdata nu este posibil,…