Asta e România! Un producător de echipamente medicale nu are NICIO comandă pentru că spitalele preferă produsele din China Unii furnizori de masti de protectie au scaderi ale vanzarilor in aceasta perioada, ceea ce poate fi considerat un paradox. Explicația este ca spitalele fac licitatii de masti si combinezoane care nu se fac in Romania, spun antreprenorii, anunța MEDIAFAX. Unii producatori de echipamente de protectie din Romania se confrunta cu scaderi ale cererilor din partea clientilor, in ciuda faptului ca spitalele au nevoie ca de aer de astfel de produse. Citește și: Sindicaliștii din Poliție il ataca pe Streinu-Cercel: Daca un ‘specialist’ gandea așa Acesta este cazul firmei Coral 33… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

