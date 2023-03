Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat ce nota a primit Ciprian Tatarusanu dupa AC Milan – Tottenham, scor 1-0, din mansa tur a optimilor de finala ale UEFA Champions League. Titularizat de Stefano Pioli, portarul roman de 37 de ani a fost printre remarcatii confruntarii de pe San Siro. Criticat in startul acestui an pentru evolutiile…

- Primul roman campion mondial la box profesionist, Mihai Leu implinește astazi 54 de ani. Povestea de succes a inceput in 1987, an in care devenise campion mondial de box la juniori. In viața insa nu l-a insoțit doar succesul, ci și o mare drama.

- Ilie Poenaru este invitatul lui Dan Pavel la emisiunea AS.ro LIVE, de la ora 10:30. Antrenorul in varsta de 46 de ani vine sa isi spuna povestea si sa comenteze ultimele evenimente din fotbalul romanesc. Ilie Poenaru a antrenat-o ultima oara pe UTA Arad, in perioada mai – noiembrie 2022. El le-a mai…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani), portarul celor de la AC Milan, a avut un meci de coșmar in AC Milan – Sassuolo! Update: In final, Sassuolo s-a impus in fața celor de la AC Milan cu scorul de 5-2. Ciprian Tatarușanu a fost transferat de AC Milan, in toamna lui 2020, de la Olympique Lyon, […] The post…

- Ianis Hagi este tot mai aproape de revenirea la Rangers. Antrenorul scotienilor a oferit ultimele detalii despre starea internationalului roman, care s-a accidentat la inceputul anului precedent. Ianis Hagi se antreneaza normal, alaturi de coechipierii sai, dupa ce a fost supus unui proces indelungat…

- Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european si mondial in acest an, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani in 2022, in cadrul anchetei organizate de agentia bulgara BTA si la care au luat parte agentiile de stiri din regiune, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Prestigioasa publicație franceza L'Equipe a ales cel mai bun prim „11” al anului 2022. Interesant este ca jurnaliștii din Hexagon s-au oprit la un singur campion mondial: Leo Messi, MVP-ul turneului final din Qatar. ...

- Alexandru Cicaldau a reusit un gol de senzatie pentru Al Ittihad Kalba. Internationalul roman l-a executat pe portarul advers, cu un sut de vis, de la aproximativ 25 de metri de poarta. Alexandru Cicaldau evolueaza la Al Ittihad Kalba de la inceputul acestui sezon, de cand a fost imprumutat de echipa…